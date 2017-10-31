“Qarabağ” “Atletiko”ya qarşı – START HEYƏTLƏR
Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin IV turu çərçivəsində qarşılaşacaq “Atletiko” və “Qarabağ” klublarının start heyətləri açıqlanıb.
Oxu.Az komandaların heyətlərini təqdim edir:
“Atletiko”: 13. Yan Oblak, 2. Dieqo Qodin, 3. Filipe Luis, 5. Tomas Parte, 7. Antuan Qrizman, 8. Saul Nigez, 11. Anxel Korrea, 14. Qabi, 15. Stefan Saviç, 20. Xuanfran, 21. Kevin Qameyro
Ehtiyat oyunçular: 1. Migel Anxel Moya, 9. Fernando Torres, 12. Avqusto Fernandez, 16. Şimo Vrsaliko, 17. Lusiano Vietto, 19. Lukas Hernandez, 22. Nikolas Qaytan
Baş məşqçi: Dieqo Simeone
“Qarabağ”: 13. İbrahim Şehiç, 2. Qara Qarayev, 5. Maksim Medvedev, 8. Miçel, 10. Pedro Enrike, 14. Rəşad Sadıqov, 20. Riçard Almeyda, 25. Ansi Aqolli, 52. Yakub Jezniçak, 77. Donald Gerye, 90. Ramil Şeydayev
Ehtiyat oyunçular: 1. Anton Kanibolotski, 7. Rahid Əmirquliyev, 21. Arif Daşdəmirov, 22. Əfran İsmayılov, 32. Elvin Yunuszadə, 91. Coşqun Diniyev, 99. Dani Kintana
Baş məşqçi: Qurban Qurbanov
Qeyd edək ki, bu gün “Metropolitano” stadionunda baş tutacaq “Atletiko” – “Qarabağ” matçı saat 23:45-də başlayacaq.
S.B.
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