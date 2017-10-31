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Okt
2017
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“Qarabağ” “Atletiko”ya qarşı – START HEYƏTLƏR

Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin IV turu çərçivəsində qarşılaşacaq “Atletiko” və “Qarabağ” klublarının start heyətləri açıqlanıb.

Oxu.Az komandaların heyətlərini təqdim edir:

“Atletiko”: 13. Yan Oblak, 2. Dieqo Qodin, 3. Filipe Luis, 5. Tomas Parte, 7. Antuan Qrizman, 8. Saul Nigez, 11. Anxel Korrea, 14. Qabi, 15. Stefan Saviç, 20. Xuanfran, 21. Kevin Qameyro

Ehtiyat oyunçular: 1. Migel Anxel Moya, 9. Fernando Torres, 12. Avqusto Fernandez, 16. Şimo Vrsaliko, 17. Lusiano Vietto, 19. Lukas Hernandez, 22. Nikolas Qaytan

Baş məşqçi: Dieqo Simeone

“Qarabağ”: 13. İbrahim Şehiç, 2. Qara Qarayev, 5. Maksim Medvedev, 8. Miçel, 10. Pedro Enrike, 14. Rəşad Sadıqov, 20. Riçard Almeyda, 25. Ansi Aqolli, 52. Yakub Jezniçak, 77. Donald Gerye, 90. Ramil Şeydayev

Ehtiyat oyunçular: 1. Anton Kanibolotski, 7. Rahid Əmirquliyev, 21. Arif Daşdəmirov, 22. Əfran İsmayılov, 32. Elvin Yunuszadə, 91. Coşqun Diniyev, 99. Dani Kintana

Baş məşqçi: Qurban Qurbanov

Qeyd edək ki, bu gün  “Metropolitano” stadionunda baş tutacaq “Atletiko” – “Qarabağ” matçı saat 23:45-də başlayacaq.

S.B.
www.oxu.az

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