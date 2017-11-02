Çempionlar Liqasında gecənin - NƏTİCƏLƏRİ
Çempionlar Liqasında IV tura yekun vurulub.
Oxu.Az-ın məlumatına görə, E, F, G və H qruplarında komandalar növbəti oyunlarına çıxıblar.
E qrupu
“Liverpul” (İngiltərə) - “Maribor” (Sloveniya) - 3:0
Qollar: Salah, 49, Emre Can, 64, Staric
“Sevilya” (İspaniya) - “Spartak” (Rusiya) - 2:1
Qollar: Lanqlet, 30, Baneqa, 59 - Ze Luis, 78
F qrupu
“Şaxtyor” (Ukrayna) - “Feyenoord” (Hollandiya) - 3:1
Qollar: Ferreyra, 14, Marlos, 17, Marlos, 68 - Yorgensen, 12
“Napoli” (İtaliya) - “Mançester Siti” (İngiltərə) - 2:4
Qollar: İnsinye, 21, Jorjinyo, 62 (pen.) - Otamendi, 34, Con Stons, 48, Aquero, 69, Sterlinq, 90+2
G qrupu
“Beşiktaş” (Türkiyə) - “Monako” (Fransa) - 1:1
Qollar: Cenk Tosun, 53 (pen.) - Roni Lopes, 45+1
“Porto” (Portuqaliya) - “Leypsiq” (Almaniya) - 3:1
Qollar: Herrera, 13, Pereyra, 61, 90+3 - Verner, 48
H qrupu
“Tottenhem” (İngiltərə) - “Real” (İspaniya) - 3:1
Qollar: Delle Alli, 27, 56, Eriksen, 65 - Ronaldo, 80
“Borussiya” (Dortmund, Almaniya) - APOEL (Kipr) - 1:1
Qollar: Gerrero, 39 - Pote, 51
S.B.
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