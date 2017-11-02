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2017
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Çempionlar Liqasında gecənin - NƏTİCƏLƏRİ

Çempionlar Liqasında IV tura yekun vurulub. 

Oxu.Az-ın məlumatına görə, E, F, G və H qruplarında komandalar növbəti oyunlarına çıxıblar.

E qrupu

“Liverpul” (İngiltərə) - “Maribor” (Sloveniya) - 3:0
Qollar: Salah, 49, Emre Can, 64, Staric 

“Sevilya” (İspaniya) - “Spartak” (Rusiya) - 2:1
Qollar: Lanqlet, 30, Baneqa, 59 - Ze Luis, 78

F qrupu

“Şaxtyor” (Ukrayna) - “Feyenoord” (Hollandiya) - 3:1
Qollar: Ferreyra, 14, Marlos, 17, Marlos, 68 - Yorgensen, 12

“Napoli” (İtaliya) - “Mançester Siti” (İngiltərə) - 2:4
Qollar: İnsinye, 21, Jorjinyo, 62 (pen.) - Otamendi, 34, Con Stons, 48, Aquero, 69, Sterlinq, 90+2

G qrupu

“Beşiktaş” (Türkiyə) - “Monako” (Fransa) - 1:1
Qollar: Cenk Tosun, 53 (pen.) - Roni Lopes, 45+1

“Porto” (Portuqaliya) - “Leypsiq” (Almaniya) - 3:1
Qollar: Herrera, 13, Pereyra, 61, 90+3 - Verner, 48

H qrupu

“Tottenhem” (İngiltərə) - “Real” (İspaniya) - 3:1
Qollar: Delle Alli, 27, 56, Eriksen, 65 - Ronaldo, 80

“Borussiya” (Dortmund, Almaniya) - APOEL (Kipr) - 1:1
Qollar: Gerrero, 39 - Pote, 51

S.B.
www.oxu.az

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