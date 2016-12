yuxarı

Təyyarə qəzasında ölənlər arasında azərbaycanlılar da ola bilər – SİYAHI

Havaya qalxdıqdan 25 dəqiqə sonra Qara dənizə düşən Tu-154-də olan sərnişinlərin siyahısı açıqlanıb.

Oxu.Az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, açıqlanan siyahıda 8 hərbi vəzifəli şəxs, 2 federal hökumətin işçisi, 1 qeyri-hökumət təşkilatının əməkdaşı, 9 mətbuat mənsubu və 64-ü Rusiya Müdafiə Nazirliyinin “Aleksandrov” adlı mahnı-rəqs ansamblının üzvüdür.

Siyahıdakı Xəlilov, Həsənov (əsgər) və Süleymanov (“Aleksadrov” ansamblının üzvü) soyadları isə diqqət çəkib. Onların əslən azərbaycanlı olan Rusiya vətəndaşları olduğu ehtimal edilir.

Təyyarədə olan sərnişinlərin siyahısını təqdim edirik:

Ekipaj üzvləri:

1. Volkov R.V

2. Rovenski A.S.

3. Petuxov A.N.

4. Mamonov A.V.

5. Parikmaxerov V.N.

6. Trequbov V.A.

7. Suşkov V.S.

8. Suxanov A.O.

Əsgərlər:

1. Xəlilov V.M.

2. Həsənov A.B.

3. Vaqanov A.İ.

4. İvanov A.Yu

5. Kolosovski A.V.

6. Dolinski A.İ.

7. Neqrub A.N.

8. Abrosimov S.S.

Federal hökumətin işçiləri:

1. Qubankov A.N.

2. Badrutdinova O.T.

Beynəlxalq QHT nümayəndəsi:

1. Qlinka E.P.

Mətbuat nümayəndələri:

1. Runkov D.A.

2. Denisov V.V.

3. Soydov A.A.

4. Lujetski M.V.

5. Obuhov P.K.

6. Pestov O.M.

7. Rjevski V.V.

8. Suranov A.A.

9. Tolstov E.V.

“Aleksandrov” ansamblının üzvləri:

1. Sonnikov A.V.

2. Qujova L.A.

3. İvaşko A.N.

4. Brodski V.A.

5. Buloçnikov E.V.

6. Qolikov V.V.

7. Osipov G.L.

8. Sanin V.V.

9. Mayorov K.V.

10. Buryaçenko B.B.

11. Bobovnikov D.V.

12. Bazdırev A.K.

13. Belonojko D.M.

14. Besçasinov D.A.

15. Vasin M.A.

16. Georgiyan A.T.

17. Davidenko K.A.

18. Deniskin S.İ.

19. Juravlev P.V.

20. Zakirov P.P.

21. İvanov M.A.

22. İvanov A.V.

23. Kotlyar S.A.

24. Koçemasov A.S.

25. Krivtsov A.A.

26 .Litvyakov D.N.

27. Mokrikov S.A.

28. Morqunov A.A.

29. Nasibulin J.A.

30. Novokşanov Y.M.

31. Polyakov V.V.

32. Savelev A.V.

33. Sokolovski A.V.

34. Tarasenko A.N.

35. Trofimov A.S.

36. Uzlovski A.A.

37. Xalimon B.JI.

38. Ştuko A.A.

39. Kryuçkov I.A.

40. Ermolin V.I.

41. Bukov C.JI.

42. Kolobrodov K.A.

43. Korzanov O.V.

44. Larionov I.F.

45. Lyaşenko K.I.

46. Mixalin V.K.

47. Popov V.A.

48. Razumov A.A.

49. Serov A.S.

50. Şahov I.V

51. Arçukova A.A

52. Qilmanova P.P.

53. İqnatyeva N.V

54. Klokotova M.A

55. Korzanova E.I

56. Pyreva L.A

57. Satarova V.I

58. Trofimova D.S

59. Xoroşova L.N

60. Tsvirinko A.I

61. Şaqun O.J

62. Qurar L.I

63. Süleymanov B.R

64. Stolyar I.V

A.M.

www.oxu.az