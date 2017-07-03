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İyl
2017
10:46
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Rövşən Əsgərovun komandasından gözlənilməz məğlubiyyət - VİDEO

İyulun 2-də Rusiyanın birinci kanalında “Kim? Harada? Nə zaman? ” intellektual oyununun yay seriyasının finalı baş tutub.

Oxu.Az-ın məlumatına əsasən, finalda teletamaşaçılara qarşı Rövşən Əsgərovun komandası oynayıb.

Azərbaycanlı kapitanın komandası  teletamaşaçılara 0:6 hesabı ilə uduzub.

Xatırladaq ki, komandanın tərkibinə Anastasiya Şutova (Kolomna), Alena Blinova (Sankt-Peterburq), Natalya Kulikova (Sankt-Peterburq), Yekaterina Mereminskaya (Moskva), İnna Semenova (Moskva) və Rövşən Əsgərov daxildir.

 

N.О.

www.oxu.az

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